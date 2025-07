Perché dobbiamo eliminare il termine pro-Palestina abbreviazione sempre più usata per confondere violenza con atti di protesta contro il genocidio

È fondamentale eliminare il termine "pro Palestina" abbreviato, spesso usato per confondere e giustificare atti di violenza come proteste contro il genocidio. Questa semplificazione rischia di associare automaticamente sostegno alla causa palestinese a comportamenti aggressivi, distorcendo la realtà dei movimenti pacifici e legittimi. È ora di chiarire le differenze e promuovere un dibattito più onesto e informato, affinché si riconoscano i veri obiettivi della solidarietà e si respingano le generalizzazioni ingiuste.

Il termine "filo-palestinese" è diventato sinonimo politico di un binomio abusato e fuorviante: sostegno palestinese e violenza Un articolo della CNN del 5 luglio riportava tre incidenti a Melbourne, in Australia: un tentato incendio doloso in una sinagoga, una rissa in un ristorante e tre au.