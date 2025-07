Wimbledon come sta Sinner dopo l’infortunio al gomito

Dopo gli accertamenti di questa mattina, Jannik Sinner sembra mostrare segnali incoraggianti sul suo infortunio al gomito, ricevendo riscontri positivi. Nonostante l’incertezza e il dolore ancora presente, il talento italiano si prepara per un allenamento alle 16 locali, lasciando aperta la possibilità di scendere in campo. Riuscirà Sinner a superare le difficoltà e tornare protagonista a Wimbledon? La speranza è che la sua determinazione prevalga e lo veda pronto a sfidare i migliori.

Dopo gli accertamenti svolti nella mattinata, Jannik Sinner ha ricevuto riscontri positivi sullo stato del gomito infortunato durante il match con Grigor Dimitrov. Il numero uno del mondo, che ha in programma una sessione di allenamento alle ore 16 locali (le 17 in Italia), aveva dichiarato: «Se non avrò problemi tirerò qualche palla», lasciando intendere che la sua presenza sul campo dipenderĂ soprattutto dall’intensitĂ del dolore ancora presente. Durante l’incontro con Dimitrov, interrotto per il ritiro del bulgaro, Sinner aveva assunto tre antidolorifici dopo la caduta iniziale. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon, come sta Sinner dopo l’infortunio al gomito

In questa notizia si parla di: sinner - gomito - wimbledon - infortunio

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico.

Jannik Sinner, effettuata la risonanza magnetica a Wimbledon: gli aggiornamenti. Il numero uno ha rimediato un infortunio al gomito nel primo game della sfida con Grigor Dimitrov https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Jannik_Sinner/100821/jannik-sinner- Vai su X

Stasera a Wimbledon abbiamo assistito a qualcosa di assurdo. Il nostro numero 1 al Mondo, Jannik Sinner, era sotto per 0-2 negli ottavi di finale contro Dimitrov e con un dolore ad un gomito per una caduta. Sembrava ad un passo dall’eliminazione, ma ad un Vai su Facebook

Sinner, le news dopo il problema al gomito a Wimbledon; Jannik Sinner ha effettuato la risonanza al gomito per l'infortunio a Wimbledon: le ultime news; Infortunio Sinner, oggi la risonanza magnetica per il gomito.

Jannik Sinner ha effettuato la risonanza al gomito per l’infortunio a Wimbledon: le ultime news - Jannik Sinner ha effettuato la risonanza magnetica al gomito, infortunato durante la partita degli ottavi con Dimitrov ... Da fanpage.it

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton ... Scrive vanityfair.it