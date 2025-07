Graduatoria ATA su disponibilità per supplenze brevi | lo propone la Uil Scuola Rua

La Uil Scuola Rua propone una nuova graduatoria ATA basata sulla disponibilità per supplenze brevi, un'idea che potrebbe rivoluzionare la gestione delle sostituzioni nelle scuole italiane. In un contesto in cui la rapidità e l’efficienza sono fondamentali, questa iniziativa mira a garantire risposte tempestive alle esigenze di personale assente per brevi periodi, assicurando continuità educativa e tranquillità tra studenti e insegnanti. Scopriamo come questa proposta potrebbe cambiare il panorama scolastico italiano.

Una graduatoria ATA su disponibilità per le supplenze brevi: lo propone, anzi lo ripropone, la Uil Scuola Rua per far fronte alle necessità delle scuole che hanno bisogno di sostituzioni veloci e per brevi periodi (7-10 giorni) del personale assente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

