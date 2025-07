Cosa è successo al ristorante stellato Essenza di Terracina? Morta Mara Severin nel crollo del soffitto

Una serata che avrebbe dovuto essere un momento di piacere si è trasformata in tragedia al ristorante stellato Essenza di Terracina. Il crollo improvviso del soffitto ha causato la morte di Mara Severin, 31 anni, e ha lasciato sette persone ferite, tra cui tre in condizioni gravi. Lo shock e il dolore permeano ora l’intera comunità, mentre si cercano risposte su questa terribile tragedia.

Nel crollo sono rimaste ferite anche 7 persone, sotto choc lo chef Simone Nardoni. Il ristorante stellato Essenza di Terracina è diventato teatro di un dramma in quella che doveva essere una tranquilla serata estiva tra buona cucina e relax. il crollo improvviso del solaio ha causato la morte di Mara Severin, 31 anni, sommelier e anima del locale. Altri sette clienti e dipendenti sono rimasti feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Il crollo è avvenuto poco dopo le 22.00 di martedì 7 luglio, mentre la sala era piena. Testimoni parlano di due cedimenti ravvicinati, seguiti da urla e panico. In pochi istanti, parte del soffitto è precipitato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cosa è successo al ristorante stellato Essenza di Terracina? Morta Mara Severin nel crollo del soffitto

