Il match tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic ai quarti di Wimbledon 2025 promette emozioni imperdibili. Dopo aver superato avversari di grande livello, il giovane tennista italiano si prepara a sfidare il campione serbo in una sfida che potrebbe entrare nella storia. Ma a che ora e come seguire questa sfida epica in streaming? Scopriamolo insieme e preparati a vivere ogni istante di questa grande battaglia sull’erba londinese!

Flavio Cobolli affronterà Novak Djokovic ai quarti di finale di Wimbledon 2025. Il tennista romano si è reso protagonista di due brillanti colpacci contro il ceco Jakub Mensik (numero 15 del tabellone) e il croato Marin Cilic, ora vuole continuare a sognare in grande sull’erba londinese, ma servirà una magia totale nel terzo Slam della stagione: battere l’ex numero 1 del mondo, che sembra essere in ottima forma ed è reduce dall’intenso confronto con l’australiano Alex de Minaur. Il numero 24 del ranking ATP (ma già certo di entrare in top-20 a partire da lunedì) è ormai entrato in una nuova dimensione e ha tutto il potenziale per poter contrastare il 24 volte Campione Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Cobolli-Djokovic, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Sinner ai quarti per il ritiro di Dimitrov, Cobolli fa la storia e sfiderà Djokovic

Jannik Sinner e Flavio Cobolli approdano ai quarti di finale di Wimbledon. Nel pomeriggio, il tennista romano, al suo primo quarto di finale in carriera, ha superato in tre set il croato Marin Cilic e sfiderà nel prossimo turno Novak Djokovic. Sinner, invece, sotto d

