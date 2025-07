Ue al lavoro per finanziare il deficit di bilancio 2026 dell’Ucraina | servono 19 miliardi

L’Ucraina si prepara a fronteggiare una sfida cruciale: il fabbisogno di 19 miliardi di euro per il bilancio 2026. Il Fondo Monetario Internazionale ha delineato una condizione chiave, ovvero la fine dell’invasione russa entro metà del 2026. Tuttavia, tra speranze e realtà, le negoziazioni dell’UE su come sostenere economicamente Kyiv diventano sempre più strategiche, poiché il futuro finanziario del paese dipende da un delicato equilibrio tra geopolitica ed economia.

Il Fondo Monetario Internazionale ha comunicato che il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per il prossimo anno è coperto, a condizione però che l’invasione russa termini nel 2025 o a metà del 2026. Uno scenario auspicabile, considerato tuttavia poco realistico sia da Kyiv che da Bruxelles, dove la Commissione europea sta discutendo con gli Stati membri dell’Ue diverse opzioni su come colmare il deficit di bilancio dell’Ucraina, che potrebbe arrivare a 19 miliardi di dollari nel 2026. Lo hanno riferito fonti Ue al Financial Times, spiegando che tra le opzioni figurano l’anticipo dei prestiti del programma di aiuti del G7 da 50 miliardi di dollari, il supporto militare a Kyiv sotto forma di sovvenzioni fuori bilancio e un ulteriore sfruttamento dei beni russi congelati in Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ue al lavoro per finanziare il deficit di bilancio 2026 dell’Ucraina: servono 19 miliardi

In questa notizia si parla di: ucraina - deficit - bilancio - miliardi

di Massimo Basile Estratto Repubblica Dopo i partiti tradizionali e personalistici, per l’America è arrivato il tempo dell’algoritmo ideologico. All’indomani dell’approvazione della legge di bilancio imposta ai Repubblicani da Donald Trump, il suo ex grande allea Vai su Facebook

I Paesi membri riportano Kallas con i piedi per terra: il piano per l'Ucraina passa da 40 a 5 miliardi; #UKRAINERUSSIAWAR. Mosca spende il 6.9% del PIL in difesa mentre Kiev aumenta le tasse con la speranza di correre le spese di bilancio per le armi; La Commissione europea annuncia un piano per la difesa da 800 miliardi di euro.

Kiev, da Usa 10 miliardi per coprire deficit di bilancio - Gli Stati Uniti allocheranno oltre 10 miliardi di dollari all'Ucraina entro settembre per coprire parte del deficit di bilancio del Paese. Scrive ansa.it

Ucraina, nel bilancio buco di 40 miliardi/ Zelensky aspetta fondi Ue e Usa, ma sono "bloccati" - IlSussidiario.net - Per tappare questo buco di bilancio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tre piani, che però non stanno ... Lo riporta ilsussidiario.net