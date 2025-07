Per l' ufficio o per una cerimonia estiva il tailleur leggero ed elegante si porta così

Il tailleur leggero ed elegante è il must-have versatile per ogni occasione, dall’ufficio a una cerimonia estiva. Capo che si rinnova stagione dopo stagione, mantenendo intatta la sua forza simbolica di stile e raffinatezza, rappresenta un binomio insostituibile di giacca e pantalone. Indossarlo con sicurezza e personalità permette di esprimere al meglio il proprio gusto. Scopri i 5 consigli di stile per valorizzarlo al massimo e fare sempre una grande impressione.

Ci sono capi impossibili da separare, che riescono a dare il meglio di sé soltanto insieme: giacca e pantalone, per esempio. Pur rinnovandosi ogni stagione – nei tagli, nei tessuti e nei colori – il mitico completo da donna, evergreen intramontabile per ogni fashionista, mantiene sempre intatta la forza del suo binomio. Completo gessato, 5 consigli di stile per indossarlo X Leggi anche › Il tailleur anche d'estate? Sì, se è un sofisticato completo in lino Anche nell'Estate 2025: attraverso nuove interpretazioni, fresche e disinvolte, il completo torna protagonista, declinato in versioni leggere e contemporanee.

