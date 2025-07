LA Knight | Potrei perdere il mio posto per colpa dei giochi di potere

Durante un intervento al Raw Recap Show, gli è stato chiesto come si senta in questo momento cruciale della sua carriera. LA Knight ha ammesso che, nonostante il supporto entusiasta dei fan e il sostegno della WWE, le manovre di potere dietro le quinte potrebbero mettere a rischio il suo posto. Un momento delicato in cui il talento si scontra con le dinamiche interne: la sua stabilità è davvero a rischio?

LA Knight sta ricevendo tantissimo supporto dai fan, e questo alla fine ha portato la WWE a dargli una spinta, visto che attualmente è coinvolto in una faida con Seth Rollins. Nonostante abbia ancora molto slancio, LA Knight ha ammesso che potrebbe essere estromesso dal suo posto a causa di giochi di potere dietro le quinte. Il push dei fan e i timori interni: Il momento delicato di LA Knight. Durante un intervento al Raw Recap Show, gli è stato chiesto se si senta sottovalutato o ignorato nello spogliatoio. Knight ha risposto che non crede di essere sottovalutato, perché chi lo circonda lo vede per la minaccia che rappresenta.

