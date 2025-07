Monaco | La caduta di Sinner? Faccio fatica a capire come si sia fatto male Ha una soglia del dolore differente

Gli ottavi di finale di Wimbledon 2025 sono stati un vero concentrato di emozioni, infortuni e sorprese, con tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli e Jannik Sinner hanno offerto incontri intensi, ma con esiti molto diversi: mentre Cobolli ha conquistato la qualificazione ai quarti, il percorso di Sinner si è interrotto a causa di un infortunio misterioso, alimentando curiosità e discussioni. Scopriamo insieme cosa è successo, tra soglie del dolore e colpi di scena.

Vanno in archivio gli ottavi di finale di Wimbledon 2025 tra infortuni, colpi di scena ed emozioni a non finire. Erano in campo ancora 3 italiani e 2 di loro avanzano ai quarti di finale. Stiamo parlando di Flavio Cobolli e Jannik Sinner che hanno vissuto match intensi e chiusi in maniera ben differente. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania, condotta da Dario Puppo, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Come al solito era ospite Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, inizia la sua analisi dal ko di Grigor Dimitrov che ha portato al ritiro del bulgaro sul punteggio di 3-6 5-7 2-2: “Sono subito stato convinto che fosse un problema all’interno del pettorale. 🔗 Leggi su Oasport.it