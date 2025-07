Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 15 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione Lazio dedicato a tenervi aggiornati sulla viabilità locale. Oggi, alle 15:25 del 8 luglio 2025, la Pontina tra Castel Romano e Pomezia è stata temporaneamente chiusa per un incendio, ma è stata successivamente riaperta in entrambe le direzioni. Tuttavia, si segnala una riduzione di carreggiata per consentire le operazioni di verifica dei Vigili del Fuoco. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sulla situazione stradale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano la Pontina spento l'incendio il tratto di strada compreso tra Castel Romano e Pomezia in precedenza ha chiuso è stato riaperto nelle due direzioni in direzione Latina Comunque presente una riduzione di carreggiata Per consentire le operazioni di verifica dei Vigili del Fuoco ci spostiamo da sola regionale di Frosinone Gaeta dove per un incidente è chiusa la strada al km 12 In entrambe le direzioni attenzione alle deviazioni sul posto le altre notizie il trasporto ferroviario che proseguirà fino alle ore 18 di oggi lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato pertanto i treni possono subire cancellazioni o variazioni ti mettiamo nell'ambito della trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia da circo è sospesa tra Latina Sezze per un incendio in prossimità dei Binari e treni subiscono ritardi variazioni e cancellazioni siamo in chiusura il trasporto marittimo Lazio informa che a causa del maltempo Oggi sono cancellate le cose mie Ventotene Formia delle ore 15:45 Ponza Anzio delle ore 17:30 formia-ventotene delle 18 e formia-ponza delle ore 18:10 è di una Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

