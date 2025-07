Scoppia la guerra del miele | cosa rischiano i vasetti in vendita supermercato

Scoppia la guerra del miele: un'ombra si allunga sui vasetti nei supermercati italiani. Con oltre 450 mila alveari in Italia, Miele in Cooperativa lancia l’allarme sul rischio di perdita di autonomia e di qualità per le aziende nazionali. L’aumento vertiginoso delle importazioni dall’Ucraina, salite da 6 mila a cifre sorprendenti, mette a rischio il futuro di un settore strategico. È fondamentale capire come questa battaglia commerciale influenzerà il nostro prezioso oro liquido.

È a rischio il futuro di moltissime aziende del settore: questo l'allarme lanciato con preoccupazione da Miele in Cooperativa, l'Associazione nazionale di rappresentanza con oltre 450 mila alveari in tutta Italia. Riflettori accesi su quella che possiamo ribattezzare la guerra del miele, in particolare sul vertiginoso aumento di importazioni in Europa dall'Ucraina, i numeri non lasciano grandi margini di interpretazione: da 6 mila tonnellate a 35 mila tonnellate l'anno. Come evidenziato dall'associazione nazionale di rappresentanza, i lunghi negoziati tra i due attori internazionali hanno portato alla firma di una revisione dell'intesa di libero scambio che da luglio regolerà ulteriormente la parte commerciale.

