EasyJet polemiche nel Regno Unito | bonus a chi segnala le valigie fuori misura

In un’epoca di polemiche e nuove strategie, easyJet fa discutere nel Regno Unito introducendo un bonus per i dipendenti che individuano le valigie fuori misura al gate. Una mossa che solleva interrogativi sulla trasparenza e le politiche di gestione dei bagagli, con ripercussioni sui passeggeri. Nel documento pubblicato dal Guardian, Swissport rivela come questa iniziativa coinvolga aeroporti chiave come New Castle, Jersey, Birmingham e Glasgow, suscitando un acceso dibattito sulla linea tra innovazione e pratiche etiche.

EasyJet ha predisposto un bonus a favore di tutti quei dipendenti di sette aeroporti nel Regno Unito in grado di scovare le valigie fuori misura al gate e quindi di far imbarcare i bagagli più grandi a pagamento. Lo ha rivelato il Guardian che ha pubblicato una lettera dell’azienda Swissport, che gestisce gli scali britannici in questione. Tra questi ci sono anche quello di New Castle, di Jersey, di Birmingham e di Glasgow. Nel documento, inviato ai lavoratori, si legge che «per premiare gli addetti che si comportano correttamente con la compagnia» saranno stanziati 1,20 sterline per ogni singolo bagaglio imbarcato al gate. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - EasyJet, polemiche nel Regno Unito: bonus a chi segnala le valigie fuori misura

