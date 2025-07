Il potere necessario per affrontare la complessità | a Firenze la presentazione del libro di De Toni

Firenze si prepara a ospitare un evento imperdibile: la presentazione del libro di Alberto De Toni, "La varietà necessaria del potere". Un incontro che invita a riflettere sul ruolo del potere, della cooperazione e della corresponsabilità per affrontare le sfide della complessità moderna. Mercoledì 9 luglio alle 17.30, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, si aprirà un dialogo cruciale per capire come costruire un futuro sostenibile e responsabile.

Firenze, 8 luglio 2025 – Un confronto sul potere, la cooperazione e la corresponsabilità come strumenti chiave per affrontare le sfide della complessità contemporanea. Sarà questo il cuore dell'incontro in programma mercoledì 9 luglio alle ore 17.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, con la presentazione del libro La varietà necessaria del potere (Guerini & Associati), scritto da Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine e professore emerito di Ingegneria economico-gestionale all'Università di Udine, insieme a Eugenio Bastianon. L'iniziativa – a ingresso libero fino a esaurimento posti – è promossa dalla Regione Toscana e dall'Università di Udine, su proposta del dottor Fabrizio Bandini, direttore di Cardiologia dell'Azienda Usl Toscana Centro, che coordinerà i lavori.

