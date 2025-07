Fondo libri di testo | il MiM stanzia più risorse per le famiglie meno abbienti

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato un incremento di 249 milioni di euro nel fondo per i libri di testo destinato alle famiglie meno abbienti, un gesto concreto per arginare gli effetti degli aumenti dei prezzi decisi dagli editori. Con questa iniziativa, il governo rafforza il diritto allo studio, garantendo che nessuno sia escluso dalla possibilità di accedere alla cultura e all’istruzione. Un passo importante verso un sistema scolastico più equo e inclusivo.

Il Ministero dell’Istruzione ha aumentato il fondo per i libri di testo destinato alle famiglie meno abbienti. Come dichiarato dal Ministro Valditara, l’intervento mira a compensare gli aumenti dei prezzi decisi dagli editori e a garantire il diritto allo studio. Un sostegno concreto per le famiglie dopo l’aumento dei prezzi voluto dagli Editori Il Governo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: famiglie - fondo - libri - testo

Al via il sondaggio tra le famiglie per capire fino in fondo le necessità di disabili e caregiver - Al via un importante sondaggio tra le famiglie, realizzato in collaborazione con l’Università di Bicocca e Bergamo, per comprendere appieno le esigenze di disabili e caregiver.

Nel 2025 i prezzi dei libri di testo aumentano poco e restano sotto il livello dell’inflazione, ma le famiglie chiedono più sostegno economico Vai su Facebook

Libri di testo: più fondi alle famiglie per contrastare i rincari; Libri di testo, incrementato il fondo per le famiglie meno abbienti. Valditara: “Risorse che compensano l’aumento dei prezzi deciso dagli editori”; Libri per le famiglie meno ricche, il Miur ha incrementato il fondo.

Libri per le famiglie meno ricche, il Miur ha incrementato il fondo - ROMA – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito annuncia importanti incrementi per il fondo destinato all’acquisto dei libri di testo per le famiglie meno abbienti. Come scrive laprovinciadivarese.it

Libri di testo, incrementato il fondo per le famiglie meno abbienti. Valditara: “Risorse che compensano l’aumento dei prezzi deciso dagli editori” - L’AIE, Associazione Italiana Editori, sostiene che l’aumento medio dei prezzi dei libri di testo nel 2025 sia dell’1,7% per la scuola secondari ... Si legge su tecnicadellascuola.it