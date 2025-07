MotoGp Jorge Martin torna in sella | Un anno complicato ora inizia la mia seconda prestagione

Dopo un anno di sfide e incertezze, Jorge Martin si prepara a riscrivere il suo percorso in MotoGP. Campione del mondo nel 2024, ma lontano dalle piste nel 2025, il pilota spagnolo ha finalmente varcato nuovamente la sella, dimostrando determinazione e passione. Con le prime tornate sulla Aprilia RSV4 a Barcellona, si avvicina il momento di un nuovo inizio, pronto a conquistare nuovamente il pubblico e le piste. La sua seconda prestagione sta per iniziare, e tutto è possibile.

Jorge Martin, campione del mondo della MotoGp nell'annata 2024 ma di fatto inattivo nel 2025, è pronto a tornare in sella. Il pilota spagnolo, che ha avuto mesi tormentati tra infortuni e "posizioni contrattuali complicate" nel suo rapporto con Aprilia, si è reso protagonista di diverse tornate sul tracciato di Barcellona guidando una Aprilia RSV4, stradale. Il primo passo verso il successivo test che si terrĂ dal 18 al 20 luglio, in Repubblica Ceca a Brno. Direttamente dal suo canale youtube, il rider iberico ha affermato: "L'ultima volta che sono stato qui è stato quando ero campione del mondo, quindi non vedo l'ora di tornare in sella.

