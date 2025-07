Trovato corpo di un uomo in un canale | di chi si potrebbe trattare

Un macabro ritrovamento scuote la tranquillità di Giugliano in Campania: un uomo è stato trovato senza vita in un canale tra Lago Patria e Varcaturo, in un contesto difficile da raggiungere. La scena, immersa nella vegetazione paludosa, solleva molte domande su chi possa essere questa vittima misteriosa. Le autorità ora indagano per scoprire l’identità e le cause di questo drammatico evento, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

– Un cadavere in una zona paludosa, immersa nella vegetazione. È questo lo scenario inquietante che si sono trovati davanti i soccorritori nella mattina di martedì 8 luglio, tra Lago Patria e Varcaturo, nel territorio di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il corpo è stato rinvenuto in un’area impervia, difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per far luce su quanto accaduto. Leggi anche: Risucchiato dal motore dell’aereo, la terrificante scoperta sulla vittima: “Cosa ha fatto” Leggi anche: William e Kate nell’occhio del ciclone, è bufera: l’errore imbarazzante La pista investigativa: potrebbe trattarsi di Antonio Esposito, scomparso da cinque giorni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Trovato corpo di un uomo in un canale: di chi si potrebbe trattare

