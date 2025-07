Di Battista a ‘Filorosso’ | Fiero di come mi sono comportato in Parlamento

Di Battista, con orgoglio e fermezza, sottolinea il suo impegno e integrità durante il suo mandato parlamentare. Dopo aver lasciato il Movimento cinque anni fa, preferisce concentrarsi sulla propria esperienza di servizio, evidenziando come la politica debba essere un atto di dedizione temporanea e non una professione permanente. Il suo messaggio è chiaro: l'integrità e i valori devono guidare ogni azione in Parlamento, perché il vero scopo della politica è servire la collettività, non costruire carriere personali.

ROMA – “Io non sto qui a parlare di un Movimento che ho lasciato cinque anni fa. Io sono convinto di aver agito bene e di aver seguito i miei ideali. Posso parlare della mia esperienza da Parlamentare e non di quando ne sono uscito. Sono fiero di come mi sono comportato in Parlamento. Dissi sempre che per me la politica non è una professione, un servizio civico che occorre donare alla collettività per un tempo limitato”. Lo ha affermato l’attivista, saggista ed ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, nel corso del programma tv “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Di Battista a ‘Filorosso’: “Fiero di come mi sono comportato in Parlamento”

In questa notizia si parla di: sono - battista - filorosso - fiero

ALESSANDRO DI BATTISTA A “FILOROSSO” (RAI 3): “SONO FIERO DI COME MI SONO COMPORTATO IN PARLAMENTO”; RAI 3 * FILOROSSO: «DI BATTISTA DIFENDE LA SUA ESPERIENZA PARLAMENTARE, LA POLITICA DEVE ESSERE SERVIZIO CIVICO E NON PROFESSIONE PER UN TEMPO LIMITATO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); MEDIA, politica. Di Battista a “Filorosso” su Rai 3: «Sono convinto di aver agito bene e di aver seguito i miei ideali.

ALESSANDRO DI BATTISTA A “FILOROSSO” (RAI 3): “SONO FIERO DI COME MI SONO COMPORTATO IN PARLAMENTO” - Un'intervista in cui l'ex del Movimento 5 Stelle fa un bilancio del suo percorso politico, dentro e fuori dal Movimento ... Lo riporta lagone.it

Di Battista: 'fiero di mio padre, c'è chi ha Vittorio e chi ha Tiziano' - Politica - Agenzia ANSA - Sono fiero di essere suo figlio perché c'è chi come padre ha Tiziano, io ho uno che a 73 anni non ha mai mollato". ansa.it scrive