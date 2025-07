Il figlio fa la chemio Julio Sergio si rade la testa con lui | il gesto d' amore dell' ex portiere della Roma

Julio Sergio, ex portiere della Roma, si dimostra ancora una volta esempio di amore e forza, condividendo un gesto toccante con il suo bambino Enzo durante un momento cruciale della lotta contro il tumore. La loro complicità e il sorriso che Julio Sergio mantiene, anche nelle sfide più dure, sono un messaggio potente di speranza e resilienza. Con questa forza, si augura che possa arrivare presto un nuovo capitolo di guarigione e serenità per loro due.

Non perde mai il sorriso anche nei momenti più bui Julio Sergio, che da anni accompagna il figlio nella durissima lotta contro un tumore: anche nell'ultima circostanza, l'ex portiere giallorosso ha mostrato tutta la forza e la positività necessarie per sostenere Enzo in una fase molto delicata del suo percorso di guarigione, alla vigilia di un nuovo ciclo di chemioterapia, con la speranza che possano esserci finalmente dei risvolti positivi per la salute del suo ragazzo. La terribile notizia arrivò nel 2020, quando al piccolo Enzo, che attualmente ha 15 anni, fu diagnosticato un tumore cerebrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il figlio fa la chemio, Julio Sergio si rade la testa con lui: il gesto d'amore dell'ex portiere della Roma

In questa notizia si parla di: figlio - julio - sergio - portiere

Julio Sergio, gesto commovente per il figlio malato di tumore - Un gesto di amore e coraggio che tocca il cuore: Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha condiviso un video commovente su Instagram, dove si vede lui e il figlio Enzo dal barbiere, pronti a rasarsi la testa.

Julio Sergio e il gesto da brividi per Enzo: l'ex portiere giallorosso si rade a zero insieme al figlio malato (VIDEO) https://bit.ly/3TsVBac #AsRoma Vai su X

Delitto a Rocca di Papa, alle porte di Roma: colpi di pistola in pieno centro. Un uomo di circa sessant'anni ha ucciso un trentacinquenne uscito dal carcere da un paio d'anni accusato di aver ucciso il figlio dopo una lite per pochi soldi alcuni anni fa. L'omicidio - Vai su Facebook

Julio Sergio e il figlio di 14 anni malato di tumore: l'ex portiere si rasa a zero insieme a lui; Il gesto commovente di Julio Sergio: l'ex Roma si rade la testa insieme al figlio che fa la chemio; Julio Sergio si rasa a zero: il gesto commovente per il figlio malato è virale.

Julio Sergio e il figlio di 14 anni malato di tumore: l'ex portiere si rasa a zero insieme a lui - Il brasiliano, con un passato in serie A fra Roma e Lecce, ha provato a regalare un sorriso a Enzo, alle prese con un tumore cerebrale dal 2020 e prossimo a un nuovo ciclo di cure ... Lo riporta msn.com

VIDEO | Il figlio ha un tumore, così l’ex portiere della Roma si rasa a zero con lui - Il figlio 14enne di Julio Sergio da anni combatte con un tumore cerebrale e ora dovrà affrontare la chemioterapia ... Riporta dire.it