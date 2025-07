Luk3 e la frecciata ad Anna Pettinelli dopo Amici 24 | Sei ufficialmente invitata ai miei concerti

Dopo le sfide e le critiche di Anna Pettinelli, luk3 risponde con eleganza e determinazione, trasformando un confronto in un gesto di rispetto. Il suo invito ai concerti, scritto con stile e senza acrimonia, dimostra come si possa affrontare il passato con maturità, aprendo nuove strade di dialogo e collaborazione. La musica diventa così ponte tra opinioni diverse, unendo cuori e menti in un messaggio di pace e rispetto reciproco.

A distanza di mesi dalla fine di Amici 24, il cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini √® alle prese con il suo tour, che √® sold out nelle due date previste a Roma e Milano. Le parole in un post pubblicato sul suo profilo Tik Tok rivolte ad Anna Pettinelli, che l'ha sempre criticato: "Ti invito in segno di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La reazione di Luk3 - In queste ore i concerti di Luk3 hanno registrato il sold out e lui ha così lanciato una frecciata ad Anna Pettinelli, che durante il percorso ad Amici ha sempre stroncato il giovane artista. novella2000.it scrive

