Mar Rosso attacco Houthi a nave greca | 3 morti

Un attacco dei ribelli Houthi nel Mar Rosso sconvolge la scena internazionale: tre marinai greci perdono la vita e altri due restano feriti in un'azione che mette in evidenza le tensioni crescenti nella regione. La nave Eternity C, sotto bandiera liberiana, è stata colpita dopo le recenti dichiarazioni degli Houthi di aver affondato un'altra imbarcazione. La comunità globale osserva con attenzione, mentre le operazioni di sicurezza si intensificano. La situazione resta critica e in evoluzione.

Tre marinai sono rimasti uccisi e due sono stati feriti nell' attacco dei ribelli Houthi dello Yemen contro una nave cargo battente bandiera liberiana nel Mar Rosso. L'attacco alla Eternity C, di proprietĂ greca, segue le dichiarazioni degli Houthi di aver attaccato e affondato un'altra nave ieri nel Mar  Rosso. L'operazione Aspides dell'Unione Europea e la societĂ di sicurezza privata Ambrey hanno fornito informazioni sulle vittime, affermando che uno dei membri dell'equipaggio feriti ha perso una gamba nell'attacco. L'equipaggio rimane bloccato a bordo della nave, che ora è alla deriva nel Mar  Rosso.

