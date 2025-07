Possibile presenza di salmonella e tracce di pianta tossica | richiamate uova Panemi e verdure Eurospin

Attenzione agli acquisti: il richiamo di alcuni prodotti Eurospin e Agricola Paneni riguarda rischi per la salute. La presenza di salmonella e tracce di piante tossiche rappresenta un pericolo concreto, invitando tutti a verificare le scadenze e a evitare il consumo dei lotti coinvolti. La sicurezza alimentare viene prima di tutto: informatevi per proteggere voi e le vostre famiglie. Continua a leggere per saperne di più.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di contorno surgelato Eurospin per presenza di corpi estranei vegetali e diversi lotti di uova Agricola Paneni per rischio Salmonella. Si raccomanda di non consumare i prodotti interessati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: presenza - salmonella - uova - eurospin

Possibile presenza di Salmonella: ritirati lotti di salametti mignon e Cacciatori - Il Salumificio Bertoletti ha richiamato precauzionalmente alcuni lotti di salametti mignon e cacciatori a causa di una possibile contaminazione da salmonella.

Ma perché al supermercato le uova vengono tenute a temperatura ambiente ma sulla confezione c’è scritto che vanno conservate in frigorifero? Sembra un controsenso, ma c’è una spiegazione ben precisa. ADV - Questo contenuto è stato realizzato in collab Vai su Facebook

Richiamate verdure surgelate Eurospin e uova fresche da allevamento all’aperto; Uova contaminate da salmonella: 28 lotti a rischio ritirati dai supermercati; Quali uova sono state richiamate per rischio salmonella?.

Possibile presenza di salmonella e tracce di pianta tossica: richiamate uova Panemi e verdure Eurospin - Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di contorno surgelato Eurospin per presenza di corpi estranei vegetali e diversi lotti di uova Agricola ... fanpage.it scrive

Il richiamo del contorno surgelato Eurospin - Richiamate verdure surgelate Delizie dal Sole Eurospin per possibili corpi estranei e uova fresche per sospetta Salmonella ... Scrive ilfattoalimentare.it