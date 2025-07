I Fantastici Quattro | Gli Inizi facciamo un tour nel Baxter Building!

Preparati a scoprire il cuore delle origini dei Fantastici Quattro: un tour esclusivo nel Baxter Building! Questo iconico palazzo, simbolo di avventure e poteri straordinari, ora è disponibile su Zillow, pronto a diventare la nuova casa di un vero eroe. Con 4 camere da letto e altrettanti bagni in oltre 415 metri quadrati di spazio, questa proprietà promette un soggiorno all’insegna della fantasia e dell’azione. Sei pronto a entrare nel mondo dei supereroi?

I Marvel Studios hanno iniziato ad alzare la posta in gioco con la campagna marketing di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e il Baxter Building è appena stato messo in vendita su Zillow (un’azienda statunitense che gestisce un’importante piattaforma online per il mercato immobiliare)! Con 4 camere da letto e 4 bagni, la proprietà di circa 415 metri quadrati (4.444 piedi quadrati) è in vendita per la strabiliante cifra di 4.444.444 dollari. Oltre a offrire uno sguardo più da vicino agli straordinari set costruiti per il film, l’annuncio rivela anche un nuovo aspetto del Baxter Building in questa realtà parallela, con lo skyline di New York, l’Excelsior Launch Pad e tutto il resto ( qui il video ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it