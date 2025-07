Il divertimento torna a girare | in arrivo la ruota panoramica a Tirrenia

il divertimento torna a girare: in arrivo la spettacolare ruota panoramica a Tirrenia. Pisa, 8 luglio 2025 – Il litorale pisano si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e delle emozioni con questa nuova attrazione, che promette viste mozzafiato e momenti indimenticabili per tutti. È nostro dovere cogliere l’occasione di valorizzare il territorio e offrire ai visitatori un’esperienza unica, rendendo questa estate davvero speciale.

Pisa, 8 luglio 2025 - Il litorale pisano si prepara ad accogliere una grande novità per la stagione estiva 2025: a partire dalla metà di luglio e per tutta l'estate sarà operativa la nuova ruota panoramica installata a Tirrenia. L'attrazione, promossa su iniziativa di Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa, sarà alta 28 metri e verrà installata tra l'Hotel Continental e il Bagno Mary. “È nostro dovere cogliere ogni opportunità e farci promotori di ogni iniziativa funzionale alla valorizzazione del turismo sul nostro Litorale, che ricordiamo nei weekend estivi viene frequentato da oltre 200mila persone” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it