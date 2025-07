Prove da regina per Kate Middleton | è lei ad accogliere i Macron per la visita di Stato

Nel cuore di un’accoglienza memorabile, Kate Middleton e il principe William hanno dimostrato ancora una volta la loro eleganza e presenza. Con un gesto simbolico e di grande responsabilità, sono stati loro a ricevere Emmanuel Macron e Brigitte all’aeroporto RAF Northolt, segnando un passo importante nella preparazione alla futura monarchia. Questo momento sottolinea come la famiglia reale si trovi sempre al centro degli eventi più rilevanti, pronti a rappresentare il paese con classe e dedizione.

Alla fine c'erano loro: sono stati Kate Middleton e il marito, il principe William, ad accogliere il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte all'aeroporto RAF Northolt per la visita di Stato, a testimonianza dell'ennesima prova per la coppia in vista dell'ascesa al trono. Kate e William accolgono i Macron al posto di re Carlo. La visita di Stato durerà tre giorni e impegnerà la famiglia reale nell'esercizio del suo ruolo diplomatico. Inevitabile dunque la presenza dei principi di Galles, Kate e William, viste anche le condizioni di salute di re Carlo: la malattia non gli sta impedendo di partecipare agli impegni pubblici, ma negli ultimi tempi il sovrano ha voluto al suo fianco il figlio, erede al trono, e la moglie, sancendo così il graduale passaggio di consegne.

