Pubblicato il bando per insegnanti e formatori di musica per il progetto Community Music Project

Sei un insegnante o un formatore appassionato di musica? La Cooperativa Sociale Immaginaria di Sant’Angelo a Cupolo cerca professionisti come te per il progetto “Community Music Project”, un’iniziativa innovativa sostenuta dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Un’opportunità unica per contribuire all’inclusione sociale attraverso l’arte e la musica, creando percorsi di crescita e comunità solidali. Non perdere questa occasione di fare la differenza!

Tempo di lettura: 2 minuti La Cooperativa Sociale Immaginaria di Sant'Angelo a Cupolo ha pubblicato un bando di selezione per insegnanti e formatori di musica nell'ambito del progetto "Community Music Project: percorsi e processi di animazione musicale per l'inclusione sociale e formazione di comunità solidali", finanziato dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Il progetto si propone di promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo di comunità solidali attraverso la musica e l'educazione informale, rivolgendosi a ragazzi di età compresa tra 8 e 17 anni. Le attività si svolgeranno nei locali della Cooperativa in Piazza Madre Teresa di Calcutta, 9 a Pastene, frazione di Sant'Angelo a Cupolo.

