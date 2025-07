Firenze | prende a schiaffi una donna e le ruba la borsa 26enne arrestato alle Cascine

Una notte di violenza e coraggio a Firenze, dove un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato una donna alle Cascine. La rapidità dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha permesso di mettere fine a un episodio che minacciava la sicurezza della città. La città si stringe attorno alle vittime, ricordando l’importanza di vigilare e difendersi in ogni momento.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato la notte scorsa, 8 luglio 2025, un 26enne peruviano perché ritenuto responsabile del reato di rapina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: prende a schiaffi una donna e le ruba la borsa. 26enne arrestato alle Cascine

Notti di paura a Firenze, dove un'aggressione brutale ha sconvolto il cuore della città. Una donna è stata brutalmente picchiata e rapinata da un 26enne peruviano, poi arrestato dai carabinieri grazie alla prontezza delle forze dell'ordine.

