Scandicci rissa in piazza della Resistenza | otto daspo urbani notificati dai carabinieri

Una tranquilla giornata a Scandicci si è trasformata in scena di tensione e scontro: otto daspo urbani notificati dai Carabinieri per una rissa scoppiata in piazza della Resistenza lo scorso 28 maggio. Questi provvedimenti mirano a ripristinare la sicurezza e la serenità del luogo, dimostrando che le istituzioni non tollerano comportamenti violenti. La questura di Firenze continua a monitorare con attenzione la zona, promettendo azioni decise per tutelare i cittadini.

Scandicci (Firenze), 8 luglio 2025 – Otto divieti di accesso ai locali dell’area di piazza della Resistenza, a Scandicci. È quanto deciso dal questore di Firenze nei confronti di altrettante persone coinvolte in una rissa che, lo scorso 28 maggio, si è svolta proprio in piazza della Resistenza. I provvedimenti sono stati notificati dai carabinieri della compagnia di Scandicci. Secondo quanto ricostruito dai militari, lo scontro era iniziato all’interno di un locale della piazza per poi proseguire all’esterno. Le indagini hanno consentito di identificare gli otto protagonisti della lite e raccogliere sufficienti elementi per richiedere l’applicazione del cosiddetto “daspo urbano”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, rissa in piazza della Resistenza: otto daspo urbani notificati dai carabinieri

