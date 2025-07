A Firenze la Virtual 5.30 | corsa e camminata all’alba tra le bellezze del centro storico

Imagine di svegliarti all’alba nel cuore di Firenze, dove il silenzio si spezza solo dal ritmo dei passi e delle respirazioni profonde. La Virtual 5.30, evento unico nel suo genere, ti invita a scoprire la magia del centro storico toscano in una corsa e camminata non competitiva, aperta a tutti. Un’esperienza per riscoprire la città in modo diverso, tra bellezze artistiche e atmosfere suggestive, pronta a lasciarti un ricordo indimenticabile.

Firenze, 8 luglio 2025 – Firenze si prepara ad accogliere la Virtual 5.30, la corsa-camminata non competitiva promossa dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU Toscana), in programma venerdì 11 luglio alle prime luci dell’alba. L’iniziativa, gratuita e aperta a studenti universitari, docenti e cittadini, prenderà il via alle 5,30 del mattino da un luogo simbolico: la mensa universitaria di Santa Apollonia, recentemente deturpata con scritte inneggianti al fascismo. Dopo l’esordio dell’anno scorso a Pisa, l’edizione fiorentina si annuncia come un’occasione per vivere la città in modo insolito e sostenibile, abbinando attività fisica, benessere e valorizzazione del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze la Virtual 5.30: corsa e camminata all’alba tra le bellezze del centro storico

