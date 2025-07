Superman deve incassare 700 milioni per essere un successo? James Gunn | Ridicolo non è così che funziona

Superman di James Gunn non deve incassare 700 milioni per essere un successo, come si è detto spesso. Il regista ha smontato le analisi che indicano questa soglia come indispensabile, sottolineando che il suo obiettivo principale è creare un nuovo e vibrante DC Universe. Gunn, anche co-presidente dei DC Studios, ha commentato recentemente a GQ che il film "non è ...". La vera forza sta nel rilanciare il marchio e non solo nei numeri al botteghino.

Il regista ha smentito le analisi di chi pensa che il film abbia bisogno di incassare oltre 700 milioni visto il budget enorme utilizzato Superman di James Gunn è destinato a lanciare un intero nuovo DC Universe, ma lo sceneggiatore e regista non sente la stessa pressione che alcune analisi suggerirebbero. Gunn, che è anche il co-capo dei DC Studios insieme a Peter Safran, ha recentemente dichiarato alla rivista GQ, che il suo film "non è l'impresa più rischiosa del mondo" come alcuni lo dipingono. Il film ha ovviamente bisogno di un buon risultato al box-office, ma le paure di alcuni fan non sarebbero giustificate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman deve incassare 700 milioni per essere un successo? James Gunn: "Ridicolo, non è così che funziona"

In questa notizia si parla di: gunn - superman - incassare - milioni

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

La recensione di Superman di James Gunn del Daily Beast ha 'bucato' l'embargo stampa ed è andata online per qualche minuto, prima di essere rimossa. https://cinema.everyeye.it/notizie/superman-recensione-ignora-embargo-distrugge-film-la-pietra-tomb Vai su Facebook

Superman deve incassare 700 milioni per essere un successo? James Gunn: Ridicolo, non è così che funziona; Superman, James Gunn ammette la posta in gioco ma invita a non esagerare; Superman, previsioni box office così così: scoprite le possibili cifre di incasso.

Superman deve incassare 700 milioni per essere un successo? James Gunn: "Ridicolo, non è così che funziona" - Superman di James Gunn è destinato a lanciare un intero nuovo DC Universe, ma lo sceneggiatore e regista non sente la stessa pressione che alcune analisi suggerirebbero. Come scrive msn.com

James Gunn: “Superman flop se non incassa 700 milioni? Totale assurdità” - Sì, ma non è qualcosa di così grande come la gente lo dipinge. Segnala lospaziobianco.it