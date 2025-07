Gratteri | Vado in tv gratis a parlare di mafia e colletti bianchi Chi mi attacca teme che la verità arrivi a milioni di persone

Il procuratore Nicola Gratteri non teme le polemiche: con coraggio e passione, si prepara a portare la verità sulle mafie nelle case di milioni di italiani, gratuitamente e senza compromessi. Basta silenzi, basta paura: la lotta alla criminalità organizzata ha bisogno di voci forti e indipendenti. Anche durante le ferie, Gratteri sceglie di parlare, perché solo la trasparenza può smantellare i colonnelli del crimine. La sua missione continua, e il suo messaggio è più forte che mai.

“ Lo faccio gratis, durante le ferie. E continuerò a farlo, anche se dà fastidio a chi gestisce il potere ”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) dal procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri a proposito delle polemiche sulla sua partecipazione a “Lezioni di mafie”, programma che andrà in onda su La7 nella prossima stagione. Le critiche sono nate dopo l’annuncio del suo impegno televisivo in quattro puntate dedicate all’analisi del fenomeno mafioso. Un format ideato dallo stesso Gratteri insieme al saggista Antonio Nicaso e al giornalista Paolo Di Giannantonio, che lo condurrà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gratteri: “Vado in tv gratis a parlare di mafia e colletti bianchi. Chi mi attacca teme che la verità arrivi a milioni di persone”

In questa notizia si parla di: gratteri - gratis - vado - parlare

Lineaperta: Ospite speciale, in studio, Nicola Gratteri, tanti i temi trattati Vai su Facebook

Gratteri: “Vado in tv gratis a parlare di mafia e colletti bianchi; Gratteri: 'ndrangheta più ricca e arrogante.

Nicola Gratteri a Campobasso: «Parlare ai ragazzi non è mai tempo perso» - Il Mattino - Le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri «Ormai non esistono in Italia aree immuni dalla presenza delle mafie. Segnala ilmattino.it

Nicola Gratteri a Campobasso: «Parlare ai ragazzi non è mai tempo perso» - MSN - Parlare con loro non è mai tempo perso perché sempre riusciamo, statisticamente parlando, a mettere nelle loro teste il tarlo del dubbio e cioè che delinquere non conviene». Si legge su msn.com