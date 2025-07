Il fermo della nave è lecito La Consulta dà ragione a Piantedosi

Il fermo della nave 232, oggetto di accese discussioni, è stato dichiarato lecito dalla Corte costituzionale, che ha respinto le ragioni di SOS Méditerranée. La sentenza numero 101 sottolinea come il fermo amministrativo delle navi abbia una natura punitiva, confermando l'importanza delle norme che regolano il settore e aprendo un nuovo capitolo sulla gestione dei salvataggi in mare.

Lo scorso ottobre, il tribunale di Brindisi ha accolto il ricorso della Ong SOS Méditerranée per la nave Ocean Viking fermata a febbraio 2024. L'organizzazione aveva ipotizzato profili di incostituzionalità e il giudice aveva inviato tutto alla Consulta ma oggi, con la sentenza numero 101, la Corte costituzionale ha ritenuto "non fondate" le questioni proposte. La Corte ha riconosciuto la natura punitiva del fermo amministrativo delle navi in quanto misura sanzionatoria che incide sull'attività delle organizzazioni coinvolte ma considera non fondate le questioni sollevate, rilevando che la norma è sufficientemente chiara e delimita in modo preciso i confini tra comportamento lecito e illecito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il fermo della nave è lecito". La Consulta dà ragione a Piantedosi

In questa notizia si parla di: fermo - nave - consulta - lecito

Schiaffo alla nave Ong Sea-Eyes 5, scatta il fermo amministrativo: “Non rispettate le regole”. Il comandante frigna e provoca - Una recente operazione di salvataggio nel cuore del Mediterraneo ha scatenato polemiche e tensioni tra autorità italiane e la ONG tedesca Sea-Eye.

La Consulta: 'Salvare vite è un dovere, il fermo della nave è lecito'; La Consulta: «Il fermo delle navi delle Ong non è incostituzionale»; Il fermo della nave è lecito. La Consulta dà ragione a Piantedosi.

"Il fermo della nave è lecito". La Consulta dà ragione a Piantedosi - La Consulta ha stabilito che "salvare le vite è un dovere" ma il decreto Piantedosi non presenta profili di incostituzionalità ... msn.com scrive

La Consulta: 'Salvare vite è un dovere, il fermo della nave è lecito' - Riguardo alle disposizioni sul fermo di una nave, la norma che punisce chi non osserva le richieste di informazioni e le indicazioni delle autorità è in linea con la Costituzione e va rispettata. Come scrive ansa.it