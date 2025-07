Samsung Galaxy S26 Ultra cambia finalmente un sensore e punta sulla dieta | gli ultimi rumor

Il Samsung Galaxy S26 Ultra si prepara a una rivoluzione: addio al teleobiettivo ormai datato e spazio a innovazioni sorprendenti. Con un cambio di sensore e un tocco di "dieta" tecnologica, il nuovo flagship promette di sorprendere gli appassionati di smartphone. Ma quali novità ci riserveranno gli ultimi rumor? Scopriamolo insieme e prepariamoci a un dispositivo che potrebbe ridefinire gli standard del settore.

Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe finalmente cambiare un teleobiettivo un po' "stantio" e godere di un po' di "dieta".

