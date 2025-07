Champions League una novità nella fase ad eliminazione diretta!

La Champions League 2025-26 si prepara a sorprendere ancora, portando una novità che promette di rivoluzionare il calcio europeo. Dopo il successo della prima edizione del nuovo format a 36 squadre, la UEFA introduce un'inedita fase ad eliminazione diretta che renderà ogni partita più emozionante e imprevedibile. Scopriamo insieme come questo cambiamento cambierà il volto della più prestigiosa competizione continentale.

La UEFA ha stilato il calendario della prossima Champions League, ossia quella relativa all'edizione 2025-26. Ma emerge anche una novità assoluta in questa seconda edizione del format a 36 squadre. FORMAT – La scorsa edizione ha visto per la prima volta in scena la nuova Champions League a 36 squadre. Il nuovo e inedito format con una prima fase costituita da una classifica generale, con le prime otte direttamente agli ottavi di finale, le successive sedici ai playoff, mentre le ultime dodici completamente eliminate. L'Inter, ad esempio, lo scorso anno chiuso la cosiddetta fase campionato al quarto posto, solamente dietro a Liverpool, Barcellona e Arsenal.

Champions League 2025/26 al via: le date dei primi turni e del sorteggio della fase campionato #ucl #ucldraw Vai su X

