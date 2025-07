Un altro tubo rotto in via Castiglione

Ancora un guasto lungo via Castiglione a Bologna, sollevando preoccupazioni e disagi tra i residenti. √ą incredibile come a distanza di appena due mesi si ripetano simili interventi, evidenziando una possibile mancanza di manutenzione efficace. Le consigliere Zuntini e Foresti (Fratelli d‚ÄôItalia) chiedono risposte chiare e soluzioni durature, perch√© la citt√† merita interventi tempestivi e concreti per garantire sicurezza e qualit√† della vita ai suoi cittadini.

Bologna, 8 luglio 2025 ‚ÄstDisagi in via Castiglione a Bologna per la rottura di una tubatura. Sul caso intervengono le¬†consigliere¬† Manuela Zuntini e Elena Foresti (Fratelli d‚ÄôItalia), pronte a presentare un‚Äôinterrogazione.¬† "Come fa a ripetersi a distanza di poco tempo? ‚Ästscrivono¬†in una nota -.¬†Era solo il 24 maggio scorso quando la rottura di una tubatura ha allagato tutta via Castiglione alta, arrivando fino ai viali di circonvallazione. Ci chiediamo come possa ripetersi nella stessa zona a breve distanza di tempo un‚Äôennesima rottura della rete idrica. Quali lavori erano stati fatti a maggio? Hera aveva sostituito le parti danneggiate o solo approntato soluzioni ‚Äútampone‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Un altro tubo rotto in via Castiglione

