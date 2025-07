Bollo auto dal 2026 si cambia | rata unica e scadenza personalizzata Tutte le novità

Dal 1° gennaio 2026, il bollo auto in Italia subirà importanti novità: niente più rate frazionate per i veicoli di nuova immatricolazione e scadenze personalizzate. Questa trasformazione mira a semplificare il pagamento e rendere il processo più trasparente, ma anche a introdurre regole più stringenti. Scopriamo insieme tutte le novità che cambieranno il modo di pagare il bollo auto, offrendo maggiore flessibilità e controllo.

Dal 1° gennaio 2026 il bollo auto in Italia subirà una profonda trasformazione che renderà più semplice il pagamento, ma porterà anche novità più stringenti per utenti e imprese. Per i veicoli di nuova immatricolazione sarà eliminata la possibilità di frazionare il pagamento in più rate: ora sarà obbligatorio versarlo in un’ unica soluzione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, e tale scadenza tornerà sempre ogni anno. Se, per esempio, si acquista un’auto a marzo 2026, il bollo dovrà essere pagato entro il 30 aprile 2026 e, in futuro, ogni anno sempre entro quella data. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it