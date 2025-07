Rooster fighter arriva l' anime di uno dei manga giapponesi più amato nei Paesi latini

Preparati a scoprire il nuovo fenomeno anime che sta conquistando i cuori dei fan latinoamericani! Rooster Fighter, tratto dall’acclamato manga di Shu Sakuratani, narra le avventure di un gallo kung-fu che sfida demoni giganti per proteggere il suo mondo. La sua stravaganza e azione frenetica sono state svelate nel trailer dell’Anime Expo 2025, portando un’ondata di entusiasmo. Questo è solo l’inizio di una serie che promette di rivoluzionare gli amanti degli anime.

Se il titolo non lo avesse già rivelato, Rooster Fighter parla di.. un gallo che combatte. Questo è probabilmente tutto ciò che è bastato a molti paesi latini per amare la stravaganza della serie. Durante l'Anime Expo 2025 è stato svelato il primo trailer di Rooster Fighter, l'ultimo anime firmato Adult Swim. Tratto dal manga di Shu Sakuratani, il progetto porta in scena un gallo esperto di kung-fu che combatte demoni giganti per salvare il mondo. Tra azione surreale e romanticismo da pollaio, lo show debutterà nella primavera 2026. Rooster Fighter, arriva l'anime del gallo col pugno d'acciaio Dopo il successo apocalittico di Lazarus firmato Shinichiro Watanabe, Adult Swim alza ulteriormente l'asticella del nonsense con una serie che sembra uscita da un incubo psichedelico a base di sake e manga vintage: si chiama Rooster .