Ascolti Tv ieri 7 luglio | su Canale5 ‘Battiti Live’ 2,1 mln e 19.9%

I dati degli ascolti tv di ieri, 7 luglio 2025, mostrano ancora una volta le preferenze degli italiani tra intrattenimento, informazione e soap. Su Canale5, “Battiti Live” ha conquistato 21 milioni e 199 spettatori, mentre su Rai1 ‘Techetechetè’ ha registrato un ottimo pubblico di oltre 2,7 milioni. Scopriamo insieme come si sono distribuiti gli ascolti e quale programma ha dominato la serata.

Nella serata tv di ieri, lunedì 7 luglio 2025, in access su Rai1 ‘Techetechetè’ 2.723.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ 2.477.000 spettatori pari al 14.8%. Su La7 ‘In Onda’ 1.098.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 ‘Un Posto al Sole’ 1.395.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 ‘ 4 di Sera News ‘ 807.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 873.000 spettatori e il 5.1% nella seconda. Sul Nove ‘The Cage Prendi e Scappa’ 514.000 spettatori con il 3.1%. In prima serata su Canale5 la prima puntata di ‘Battiti Live’ 2.177.000 spettatori con uno share del 19.9%. Su Rai1 ‘Noos L’Avventura della Conoscenza’ 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti Tv ieri, 7 luglio: su Canale5 ‘Battiti Live’ 2,1 mln e 19.9%

In questa notizia si parla di: canale5 - luglio - ascolti - battiti

The Family Anticipazioni Ultima Puntata 5 luglio 2025: Ecco come finisce la Soap Turca di Canale5 - Prepariamoci a vivere un finale mozzafiato con le anticipazioni dell’ultima puntata di The Family, in onda il 6 luglio 2025 su Canale 5.

Report continua a dimostrarsi un titoli fra i più amati di Rai3. Anche in piena estate! La puntata andata in onda ieri, domenica 6 luglio, ha registrato ottimi Ascolti: 1,4mln di spettatori pari al 10.2% di share. Vai su Facebook

Ascolti tv lunedì 7 luglio: chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live e Noos; Ascolti Tv ieri, 7 luglio: su Canale5 ‘Battiti Live’ 2,1 mln e 19.9%; Ascolti tv 7 luglio 2025: Battiti Live trionfa con il 19.9% e supera Noos.

Ascolti tv lunedì 7 luglio: chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live e Noos - Su Canale 5, in onda Cornetto Battiti Live, condotto da Alvin e Ilary Blasi, con Nicolò De Devitiis ... Come scrive fanpage.it

Ascolti tv lunedì 7 luglio: Noos, Battiti Live, Quarta Repubblica - Ascolti tv 7 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it