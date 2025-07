Sono 103 per ora i sindaci in Toscana che spingono per il bis di Eugenio Giani

In Toscana, 103 sindaci si schierano a favore del bis di Eugenio Giani, dando vita alla cosiddetta 'carica dei 103'. Un segnale forte che rivela il sostegno unanime del territorio e mette in allerta le dinamiche interne del centrosinistra. La lista, composta anche da 16 primi cittadini di rilievo, rappresenta un fronte compatto e deciso. Ma cosa significa tutto questo per il futuro politico della regione?

Arezzo, 8 luglio 2025 ‚Äst Sono 103 per ora i sindaci in Toscana che spingono per il¬†bis di Eugenio Giani. 'La carica dei 103' per¬†la¬†ricandidatura del governatore. Tradotto, un appello in tal senso al segretario regionale Emiliano Fossi alla segretaria del¬†Pd, Elly Schlein. In queste ore ad alta tensione per il¬†centrosinistra, arriva la lista del fronte dei primi cittadini che¬†l'agenzia Dire ha visionato. Nell'elenco compaiono 16 sindaci della provincia di¬†Arezzo; 29 (su¬†41) della Citt√† metropolitana di Firenze. E ancora, 23 sono della¬†provincia di Lucca, 15 di quella pisana e 10 del pistoiese. Infine, compaiono 4 primi cittadini della provincia di Livorno, 4¬†a Grosseto e 2 a Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Sono 103 per ora i sindaci in Toscana che spingono per il bis di Eugenio Giani

