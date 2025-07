Mercato Juve Paolo Rossi fa un nome a sorpresa | Perso Renato Veiga ecco il nome che mi piacerebbe prendere per la difesa bianconera Di chi si tratta

Il mercato della Juventus si infiamma con un nome a sorpresa: Paolo Rossi di JuventusNews24 ha suggerito Jorrel Hato, giovane talento dell’Ajax, come possibile rinforzo difensivo. Dopo aver perso Renato Veiga, i bianconeri valutano opzioni intriganti per rafforzare la retroguardia. Ma chi è davvero questo promettente difensore olandese? Scopriamo insieme perché potrebbe essere il profilo giusto per la Juve.

Mercato Juve: Paolo Rossi di ha fatto un nome a sorpresa per rinforzare la difesa bianconera. Le sue parole. Attraverso il suo profilo X, il giornalista di Paolo Rossi ha fatto il nome di Jorrel Hato per il mercato Juve. Di seguito riportato il suo messaggio riguardante il difensore dell’ Ajax. PAROLE – «Poiché il calciomercato legittima sogni e idee, in difesa nella Juve io vorrei due mancini: uno lo abbiamo perso e per me era buono (Renato Veiga). Un altro che mi piacerebbe molto è Hato dell’Ajax. Forte, 19 anni, già maturo, duttile. Lo prenderei subito Comolli Tudor». Jorrel Hato è considerato uno dei più grandi talenti difensivi del calcio mondiale, un vero e proprio “ predestinato ” che sta bruciando le tappe a una velocità impressionante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Paolo Rossi fa un nome a sorpresa: «Perso Renato Veiga, ecco il nome che mi piacerebbe prendere per la difesa bianconera». Di chi si tratta

