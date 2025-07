Re Carlo a Macron | Affrontiamo sfide insieme come alleati e amici

Re Carlo, durante il brindisi al castello di Windsor, riaffermerà l’amicizia e la collaborazione tra Regno Unito e Francia, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide comuni come alleati e amici. Un messaggio di unità e solidarietà che rafforza i legami storici e culturali tra i due paesi. In un mondo in continuo cambiamento, questa visita segna un passo importante verso un futuro condiviso e prospero.

''Come amici e alleati, affronteremo le sfide insieme''. Questo dirà re Carlo stasera al banchetto che si terrà al castello di Windsor in onore del presidente francese Emmanuel Macron e della premiere Dame Brigitte, in visita ufficiale nel Regno Unito. ''Non ci sono confini tra la Gran Bretagna e la Francia nei loro

