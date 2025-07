Cpi mandati d' arresto per due leader talebani

La Corte Penale Internazionale ha spiccato oggi due mandati di arresto rivoluzionari contro i leader talebani, accusati di persecuzione delle donne, un grave crimine contro l'umanità. La decisione dei giudici si basa su "ragionevoli motivi" che coinvolgono la guida suprema Haibatullah Akhundzada e il giudice capo Abdul Hakim Haqqani, ritenuti responsabili di azioni che minacciano i diritti fondamentali. Un passo fondamentale verso la giustizia e la tutela dei diritti umani in Afghanistan.

La Corte penale internazionale ha emesso oggi dei mandati di arresto per alti leader talebani in Afghanistan per la persecuzione delle donne, un crimine contro l'umanità. I giudici della Cpi hanno affermato in una dichiarazione che sussistono "ragionevoli motivi" per sospettare che la Guida Suprema Haibatullah Akhundzada e il giudice capo Abdul Hakim Haqqani "abbiano commesso. il crimine contro l'umanità di persecuzione. per motivi di genere".

