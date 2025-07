Uomo risucchiato dall’aereo la scoperta | chi era La polizia l’ha inseguito

Una tranquilla mattina estiva si è improvvisamente trasformata in un incubo all'aeroporto di Orio al Serio, quando un uomo è stato risucchiato dall'aereo durante le operazioni di rullaggio. La polizia ha immediatamente avviato le indagini, inseguendo un misterioso sospetto che ha sconvolto passeggeri e personale. La scena di caos e confusione ha lasciato tutti sgomenti, mentre si attendevano risposte su un episodio incredibile e inquietante.

Una normale mattinata d'estate si è trasformata in un incubo per passeggeri e personale in servizio. Lo scalo di Orio al Serio, nei pressi di Bergamo, si è improvvisamente fermato: voli bloccati, mezzi fermi sulla pista e una scena che ha lasciato tutti senza parole. Qualcosa di terribile era appena accaduto lungo la via di rullaggio. L'azienda che gestisce l'aeroporto, Sacbo, ha confermato l'interruzione temporanea di tutte le operazioni di volo. Ma dietro quel blocco c'era molto di più di un guasto tecnico.

