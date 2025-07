Uomini e Donne arriva una nuova famosa dama nel trono over? Il nome

Uomini e Donne si prepara a sorprendere ancora, con una new entry destinata a lasciare il segno nel trono over. Tra anticipazioni e sussurri social, si fa largo un nome che ha già conquistato il pubblico, grazie al suo carattere deciso e autentico. Questa figura promette di aggiungere energia e freschezza allo storico parterre, offrendo nuove dinamiche e scontri emozionanti. La stagione 2025-2026 si preannuncia ricca di colpi di scena e grandi emozioni.

La stagione di Uomini e Donne 2025-2026 potrebbe iniziare con una presenza importante nel trono over. La redazione è al lavoro per formare il parterre femminile e maschile, e spunta un nome fortemente voluto dal pubblico. Un’ipotesi che, da semplice suggestione social, sta rapidamente prendendo piede. Il suo profilo deciso, empatico e autentico sembra già perfetto per affiancare volti storici come Gemma Galgani e Sabrina Zago, o per dare filo da torcere a Tina Cipollari. Scopriamo di chi si tratta. Sonia Mattalia conquista il pubblico di Temptation Island. La partecipazione di Sonia Mattalia a Temptation Island ha subito catturato l’attenzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, arriva una nuova famosa dama nel trono over? Il nome

In questa notizia si parla di: uomini - donne - trono - over

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino - Uomini e Donne è sempre stato il palcoscenico di emozioni, segreti e scelte che cambiano la vita. Questa volta, Gianmarco Meo decide di rompere il silenzio, svelando i retroscena più nascosti riguardo alla sua esperienza con Francesca Sorrentino.

E' finita la storia tra Gloria e Guido: a confermare tutto è stata la dama del trono over di Uomini e Donne (TROVI LA NOTIZIA COMPLETA NEI COMMENTI) Vai su Facebook

Diego Di Fazio, da Uomini e Donne a Temptation Island 2025: scopri tutto sul tentatore già noto al pubblico di Mediaset; Uomini e donne, altra coppia al capolinea: definitivo o barzelletta che non fa più ridere?; Dama del trono over di Uomini e Donne chiede 500 euro per un’intervista: “Perché sono una professionista”.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti annuncia la rottura con Guido Ricci: stavolta è per sempre? - Dopo un improvviso ritorno di fiamma, Gloria Nicoletti conferma la fine della sua relazione con Guido Ricci. Si legge su msn.com

Uomini e Donne, coppia del trono Over si lascia dopo pochi mesi: i dettagli - Entrambi ex protagonisti del parterre Over di Uomini e Donne, erano usciti insieme dal programma lo scorso maggio. Scrive notizie.it