Francesco Totti e Ilary Blasi la sentenza del tribunale di Roma sui famosi Rolex

Francesco Totti e Ilary Blasi si dividono i loro celebri Rolex: il tribunale di Roma ha stabilito che i quattro Daytona, dal valore di circa 80 mila euro, saranno condivisi dai due ex coniugi. Dopo mesi di tensioni, gossip e battaglie legali, la giustizia mette un punto su una questione scintillante e intricata. La vicenda, tra passione e prestigio, ci ricorda che anche i gioielli piĂą preziosi possono diventare oggetti di confronto...

I Rolex della discordia finalmente hanno un destino, anche se forse non quello che sognavano Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo mesi di battaglie legali, gossip e melodrammi degni di una serie Netflix, il tribunale civile di Roma ha deciso: i famosi quattro Daytona del valore complessivo di circa 80 mila euro, oggetto del contendere tra Totti e Ilary Blasi, verranno utilizzati a turno dai due ex coniugi. Proprio così, con un finale – per ora – a sorpresa, i due dovranno accordarsi su chi indosserĂ i preziosi orologi, che rimarranno custoditi in una rigorosa cassetta di sicurezza. Insomma, guardare sì, ma toccare solo dietro consenso reciproco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

