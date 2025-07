Eric Braeden | Girare Titanic è stata una noia mortale le soap sono più divertenti

Eric Braeden, iconico interprete di Victor Newman in Febbre d'Amore, ha rivelato che girare Titanic è stata una noia mortale rispetto alla passione che prova ogni giorno sul set della soap. Dopo oltre 40 anni nei panni del personaggio amatissimo, il suo entusiasmo e divertimento non si sono mai spenti. La sua esperienza dimostra come, anche con decenni di carriera, la vera passione possa rendere ogni scena un’emozione unica e coinvolgente.

Lo storico interprete di Victor Newman in Febbre d'amore ha ammesso di essersi divertito molto di più a girare la soap che sul set di Titanic. Eric Braeden, veterano di Febbre d'amore, ha ammesso di divertirsi molto più sul set delle soap che su quello di Titanic di James Cameron, dove compare nei panni di un ricco passeggero. In Febbre d'amore Braeden ha interpretato il baffuto rubacuori Victor Newman per oltre 40 anni senza essersi annoiato troppo grazie alla velocità della lavorazione. La soap veniva realizzata a ritmo sostenuto, con 260 episodi l'anno, e questa abitudine lo ha fatto annoiare tantissimo quando si è trovato sul ben più meticoloso set di Titanic. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eric Braeden: "Girare Titanic è stata una noia mortale, le soap sono più divertenti"

In questa notizia si parla di: soap - braeden - titanic - eric

Eric Braeden: Girare Titanic è stata una noia mortale, le soap sono più divertenti; Eric Braeden: su Titanic mi annoiavo, su Febbre d’amore mi sento vivo; Titanic: solo un attore credeva nel successo del film, contro tutti gli altri!.

Eric Braeden: "Girare Titanic è stata una noia mortale, le soap sono più divertenti" - Eric Braeden, veterano di Febbre d'amore, ha ammesso di divertirsi molto più sul set delle soap che su quello di Titanic di James Cameron, dove compare nei panni di un ricco passeggero. Come scrive msn.com

“Young and the Restless” star Eric Braeden says shooting “Titanic” was 'bloody boring' compared to soaps (exclusive) - plus years of playing Victor Newman on the iconic daytime drama, Braeden's system is stuck on the fastest setting. Si legge su msn.com