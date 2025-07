La Russia aiuti Kyiv e riavrà i suoi soldi Idea di Ecfr

In un contesto internazionale sempre più complesso, la Russia si schiera a favore di Kyiv, proponendo il riacquisto dei propri fondi congelati. Questa mossa, interpretata da ECFR come uno stratagemma più che un ricatto, apre nuovi scenari geopolitici. Dopo il vertice di Borgo Egnazia e l’accordo sul maxi-prestito all’Ucraina, si solleva il velo su un tema cruciale: gli asset russi, tra i 200 e i 300 miliardi, potrebbero essere la chiave per ridefinire gli equilibri mondiali.

Non è un ricatto, ma uno stratagemma. E comunque, la mossa sarebbe più che giustificata. Sono mesi che sulla questione degli asset congelati della Russia (tra i 200 e i 300 miliardi) è calata una cortina di nebbia. Quasi un oblìo. Dopo la fiammata del G7 di Borgo Egnazia, nel giugno del 2024, nel corso del quale i Grandi della Terra avevano trovato l’intesa sul maxi-prestito da 50 miliardi a all’Ucraina, da garantire proprio con gli asset di Mosca messi sotto chiave in Europa, poco o nulla si è mosso, dentro e fuori la commissione europea. Troppa, forse, la paura di molti Paesi membri di creare un pericoloso precedente: confiscare e monetizzare beni altrui vorrebbe dire creare una pericolosa falla nel diritto internazionale, che tutela ricchezza e libero mercato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Russia aiuti Kyiv e riavrà i suoi soldi. Idea di Ecfr

