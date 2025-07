Immagini da San Antonio i soccorritori proseguono le ricerche dei dispersi dopo le inondazioni che in Texas hanno causato più di 100 morti

Nella tragica cornice delle inondazioni in Texas, San Antonio si ferma in un commovente momento di solidarietà e ricordo. Decine di persone partecipano a una veglia per onorare le oltre 100 vittime di questa calamità naturale, mentre i soccorritori non mollano la presa nella disperata ricerca dei dispersi. La comunità si stringe intorno a chi ha subito questa terribile perdita, dimostrando che, anche nel dolore, l’unione fa la forza.

S an Antonio, 8 lug. (askanews) – Decine di persone hanno partecipato a una veglia a San Antonio per ricordare chi ha perso la vita nelle inondazioni in Texas durante il fine settimana. Sono oltre 100 i morti, mentre i soccorritori continuano a cercare le persone travolte dai torrenti d’acqua. “Non credo che ci sia nessuno, almeno in questa folla, che non sia stato colpito”, ha detto una residente, Debra Guerrero. Leggi anche › Chi è suor Geneviève, la suora che ha commosso tutti in veglia a Papa Francesco iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Una veglia per ricordare oltre 100 vittime delle inondazioni in Texas iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Immagini da San Antonio, i soccorritori proseguono le ricerche dei dispersi dopo le inondazioni che in Texas hanno causato più di 100 morti.

In questa notizia si parla di: antonio - soccorritori - inondazioni - texas

Una casa trascinata via nella notte mentre all’interno ci sono ancora delle persone. È la scena agghiacciante che arriva dal Texas, travolto da inondazioni che hanno già provocato almeno 13 vittime. I soccorritori continuano le ricerche tra le zone colpite di Ker Vai su Facebook

Texas, oltre 100 le vittime dell'alluvione. Tra loro 27 ragazze di Camp Mystic; Inondazione in Texas, già 82 vittime. Il Gop «prega»; Una veglia per ricordare oltre 100 vittime delle inondazioni in Texas.

Una veglia per ricordare oltre 100 vittime delle inondazioni in Texas - Decine di persone hanno partecipato a una veglia a San Antonio per ricordare chi ha perso la vita nelle inondazioni in Texas durante il fine settimana. Riporta quotidiano.net

Inondazione in Texas, già 82 vittime. Il Gop «prega» - Usa (Internazionale) A partire dal 4 luglio una massiccia inondazione ha travolto alcune regioni del Texas centrale, a nord della città di San Antonio. Si legge su ilmanifesto.it