Da giovedì 10 luglio sarà possibile acquistare l’abbonamento al Napoli per la prossima stagione. La società ha pubblicato prezzi e modalità della campagna 20252026. Con il ritorno della Champions ecco di nuovo la doppia possibilità: la versione “full” da 24 gare, Europa compresa, e quella “Italia” da 20 partite per campionato e Coppa Italia. I primi giorni di vendita saranno riservati agli abbonati dello scorso anno che eserciteranno il diritto di prelazione sul proprio posto con uno sconto sul prezzo intero. Da lunedì 4 agosto inizierà invece la vendita libera aperta a tutti, nei limiti della disponibilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al via da giovedì la vendita degli abbonamenti per il Napoli: prezzi da 250 a 2.580 euro

