Per capire quanto siete liberi andate a uno spettacolo di danza del ventre

Per scoprire quanto siete davvero liberi, basta assistere a uno spettacolo di danza del ventre. Se le ballerine vengono eliminate o censurate, forse anche la vostra libertà di espressione è limitata. In Egitto, Linda Martino, una danzatrice italiana, è stata arrestata per aver indossato abiti provocanti e aver mostrato movimenti sensuali. Quindi, la vera domanda è: quanto siamo disposti a lottare per preservare i nostri diritti e la nostra libertà?

Volete controllare se vivete in uno stato libero? Andate a uno spettacolo di danza del ventre. Se a un certo punto portano via tutte le ballerine, allora significa che non siete tanto liberi neanche voi. In Egitto è stata arrestata una danzatrice del ventre di origine italiana – nome d’arte, Linda Martino – a causa degli abiti indecenti che esponevano zone sconce del corpo (l’ombelico, immagino) e delle movenze sexy che mettevano a rischio la morale pubblica: di fatto, le autorità hanno argomentato che la danza del ventre è un peccato, quindi costituisce reato. Linda Martino si è difesa come ha potuto, rivendicando che la danza del ventre è arte e non incitazione al vizio: di fatto, ha ribattuto che la danza del ventre non costituisce reato perché non è un peccato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per capire quanto siete liberi, andate a uno spettacolo di danza del ventre

In questa notizia si parla di: ventre - danza - siete - liberi

Linda Martino e l’arte della danza del ventre tra tradizione e modernità - Linda Martino, figura di spicco nell'arte della danza del ventre, incarna il delicato equilibrio tra tradizione e modernità.

Linda Martino, la danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto: «I suoi balli provocanti incitano al vizio» Vai su Facebook

Elisa Esposito sbanca su OnlyFans: «Non lavorerò mai». La mamma contro gli haters: «Meglio questo che lavorare.

Per capire quanto siete liberi, andate a uno spettacolo di danza del ventre - In Egitto è stata arrestata una danzatrice di origine italiana a causa degli abiti che portava e delle movenze sexy che mettevano a rischio la morale pubblica. ilfoglio.it scrive

Linda Martino arrestata in Egitto: «La danza del ventre è arte, non un crimine» - È detenuta da due settimane Linda Martino, danzatrice del ventre con cittadinanza italiana, arrestata al Cairo con l’accusa di aver offeso la morale pubblica egiziana. Come scrive msn.com