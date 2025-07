Garlasco Lovati rilancia | Criminali internazionali La tesi in tv

In un contesto di accuse e colpi di scena, l’avvocato Massimo Lovati smentisce le tesi ufficiali sui presunti indizi di sangue nella vicenda di Garlasco. Con parole nette e precise, Lovati mette in discussione le evidenze fotografiche, lasciando spazio a dubbi e riflessioni sull’intera ricostruzione. La verità, come spesso accade, potrebbe essere ben diversa da quella che ci viene presentata: un confronto tra prove e interpretazioni, per arrivare alla luce della verità.

"Sicuramente non è di sangue, è una fotografia. Come fanno a dire che c'era sangue lo sa il Signore. Quella colorazione rossastra che si vede sulla fotografia non è altro che un reagente, che può essere scambiato ad occhio nudo da chi come me non ne capisce niente per sangue, ma non c'è sangue e, soprattutto, non è come si è sbandierato dal 20 di maggio, non è l'impronta di Andrea Sempio". Lo ha affermato l'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, nel corso del programma, nel corso del programma "Filorosso", su Rai 3, e dedicato al delitto di Garlasco. "Questa impronta nasce il pomeriggio del 20 di maggio, che era il giorno in cui era fissato la data dell'interrogatorio di Stasi, Sempio e Marco Poggi che si trovava a Venezia", ha detto Lovati, "Noi avevamo appena inviato l'eccezione all'invito a comparire per rendere l'interrogatorio, perché c'era un difetto di forma, e quindi non ci siamo presentati all'interrogatorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, Lovati rilancia: "Criminali internazionali". La tesi in tv

